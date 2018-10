Bisou, trahison et jalousie dans l’épisode 26 de 10 Couples Parfaits

Entre Nicolas et Noée, on dirait que la flamme reprend. Ils vont même s’embrasser mais est-ce pour un jeu ou pour de vrai ? Mélanie, quant à elle, a une mission qui concerne aussi son ex, Tony, « je me sens comme un agent secret » confie-t-elle. Illan profite aussi d’une épreuve pour se faire masser sensuellement par Célia et devant Hilona. La jeune femme essaie de ne pas montrer ses émotions et sa jalousie. Malheureusement Illan semble voir clair dans son jeu et Célia se réjouit de l’énerver… Ça promet ! Alors rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode inédit de 10 Couples Parfaits à 18h20 sur TFX.