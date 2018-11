La brigade « anti-dépression » arrive dans l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits, Mélanie et Hilona lancent la brigade « anti-depression » afin de redonner le sourire à Nicolas. Depuis que Noée n’est plus là, ce dernier n’est pas au mieux de sa forme. Cette journée sera cruciale pour les 21 candidats puisque se déroulera la septième cérémonie des couples. Au cours de celle-là, Célia va choisir Illan comme match parfait et risque de s’attirer les foudres d’Hilona… Combien de matchs parfaits vont-ils réussir à identifier ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.