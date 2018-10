« BYE » - Tout est fini entre Nicolas et Noée, Daisie saute sur l’occasion

Nicolas décide, enfin, de mettre les choses au clair avec Noée. Le jeune homme lui reproche son attitude ambigüe avec les garçons. Noée estime qu’elle n’a rien à se reprocher et finalement entre les deux c’est un dialogue de sourd qui s’installe. « On n’arrive plus à se comprendre » dit Nicolas à Noée, qui n’a qu’une seule envie, fuir cette conversation. « On se quitte, on se dit mutuellement qu’on n’est plus sur la même longueur d’onde » confesse Nicolas, pas si attristé par la nouvelle. Faut dire qu’il sait qu’une autre fille l’attend. Daisie est déjà en train de passer de la pommade à Noée, qui voit bien clair dans son petit jeu… Extrait de l’épisode 17 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 15 octobre à 18h20 sur TFX.