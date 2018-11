« C’était PECHO-LAND ! » : tout va se savoir dans l’épisode 46 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 46 de 10 Couples Parfaits, l’atmosphère de la neuvième cérémonie des couples va être plutôt tendue. Et pour cause, Daisie annonce devant Noée, actuellement en lune de miel avec Lorenzo, que lors d’une soirée tous les habitants de la villa se sont embrassés lors d’un jeu. Nicolas est obligé d’avouer à Noée avoir embrassé Daisie, Jessica, Mélanie et Inès. Quant à Célia, elle a décidé d’ouvrir son cœur et d’avouer au grand jour tout ce qu’Illan a bien pu lui dire jusqu’à présent. « Je ne peux pas laisser un mec dire qu’il s’en fout, alors qu’à moi, il ne me dit pas ça », lance Célia. Une nouvelle fois, ça ne sent pas très bon pour Illan… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du jeudi 22 novembre.