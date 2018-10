« C’est quoi ce bordel ? » Mia a osé emprunter la couette de Marilou

Marilou semble s’être réveillée du mauvais pied ce matin. Et pour cause, la pauvre a dormi sans couette. Une seule fautive en vue, Mia ! La jeune femme lui aurait piqué sa couette directement sur son lit sans lui rendre. Et le comble, elle ne l’a pas avoué (faute avouée à moitié pardonnée). Marilou ne semble pas décidée à lui pardonner malgré ses aveux. Et de bon matin c’est une dispute qui réveille nos autres célibataires toujours plongés dans les bras de Morphée. Mélanie n’apprécie pas de se lever dans les cris, elle tente alors de calmer les deux jeunes femmes prêtes à en venir aux mains. On le rappelle, tout ça pour une couette, on se demande si cela avait été un coussin… Extrait de l’épisode 17 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 16 octobre à 18h20 sur TFX.