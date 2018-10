C'est tendu entre Marilou et Sergio dans l'épisode 12 de 10 Couples Parfaits

Dans l'épisode 12 de 10 Couples Parfaits, les tensions montent. Il y a quelques jours, Marilou et Sergio se sont officiellement mis en couple. Mais lors de la dernière cérémonie des couples, Sergio a fait plusieurs compliments sur Mia, celle qui, selui lui, peut être son match. Marilou a très mal pris ces paroles et ne comprend pas comment il peut parler ainsi d’une autre femme qu’elle. Sergio lui rappelle qu’ils sont dans un jeu et qu'elle doit l'accepter. Si Marilou ne cautionne pas, il se pourrait bien que leur couple ne dure pas très longtemps. Aussi, quatre couples auront la possibilité d’aller en date de rêve pendant 24 heures… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 19h00 sur TFX