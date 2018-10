« Le calme avant la tempête » : Hilona règle ses comptes avec Célia, elle quitte Illan

Max, Anastassia, Célia et Illan rentrent de leur activité jet ski. Et c’est Hilona qui est bien contente de leur retour. Depuis leur départ, elle attend de régler ses comptes avec Célia et Illan et l’heure est venue ! La première a en prendre pour son grade et c’est Célia et en plus d’avoir Hilona qui aboie à ses oreilles, elle a toute la maison à dos. Très vite le ton monte entre les deux et les autres habitants interviennent pour les séparer. Illan aussi mais il n’est pas bien reçu par Hilona qui ne veut pas qu’il s’approche d’elle. Quand vient son tour, Illan part s’expliquer avec la jeune femme la boule au ventre. Faut dire qu’Hilona est véritable tempête et elle ne rigole pas. Elle décide de mettre un terme à leur histoire directement. Alors est-ce qu’Hilona parle sur le coup de la colère ? Vont-ils se remettre ensemble ? Affaire à suivre ! Extrait de l’épisode 9 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mercredi 3 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.