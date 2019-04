CLASH : Steevy provoque-t-il ses camarades ?

Lorine et Steevy sont très proches depuis le début de l'aventure. Les deux tourtereaux se sont donc retrouvés en premier dans la lover machine mais mauvaise nouvelle : ils ne sont pas match parfait ! Mais Steevy tient à éclaircir la situation et décide d'embrasser Lorine devant tout le monde. Un comportement qui choc les autres habitants et surtout Ted. Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.