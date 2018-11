Célia et Illan 💕

Illan et Célia se sont rapprochés le premier jour de l’aventure. Célia a eu un véritable coup de cœur pour le jeune homme. Lui, voulait absolument trouver son match parfait et pour cela, il a dragué une grande partie des filles de la villa. Il est sorti avec Célia puis Hilona puis Noée puis à nouveau Hilona. Au final, Illan s’est mis en couple avec Hilona et Célia en même temps. La jolie brune a beaucoup souffert du double jeu d’Illan. Surtout que Célia est persuadée depuis le début de sa compatibilité amoureuse avec Illan. « Avec eux on est dans les extrêmes, c’est tout ou rien » confie le matchmaker.