Chani & Thomas : Ce lien INDESTRUCTIBLE qui les unit…

Après le restaurant, Chani et Thomas sont en route pour rejoindre les autres candidats à une soirée. Ils continuent à échanger quand soudain, Chani évoque la date du décès de son père… Thomas se décompose, il n’en croit pas ses oreilles… Sa mère est décédée le même jour. Les deux amoureux sont sous le choc. Ils ne veulent plus aller retrouver les autres candidats et juste de rester tous les deux. Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.