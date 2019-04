Depuis plusieurs jours, Chani et Thomas ne se parlent plus. Thomas a eu un réel coup de coeur pour Chani, il veut avoir des réponses à ses questions. Il décide de mettre sa fierté de cÎté et d'aller lui parler. Ils reconnaissent tous les deux leurs erreurs. Les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre sont plus forts que tout le reste ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.