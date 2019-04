Hugo et Charlène se rapprochent depuis le départ de l’ex de Charlène, Ted. Ariel a bien repéré ce rapprochement et taquine les deux célibataires. Pour qu’Ariel les laisse tranquille, Hugo décide de faire un petit bisou à Charlène. La jeune femme aux anges, court tout raconter à ses copines de l’aventure « les triplettes » : Julie et Inès. Extrait de l’épisode 22 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.