CHOC : Annonce INNATENDUE et arrivée d’une onzième célibataire, Mélanight

Elsa Fayer débarque à la villa pour faire une annonce inattendue aux vingt célibataires. « Aujourd’hui j’ai une mauvaise nouvelle pour vous, je ne vais pas vous faciliter la tâche, je vais même la corser » explique d’emblée la présentatrice. Gros suspens pour nos candidats. Tous sont accrochés à ses lèvres pour savoir la suite, « ils se trouvent que parmi vous messieurs, il y a un garçon qui a deux match parfaits. » Illan saute sur l’occasion, évidemment, de demander si une nouvelle fille va arriver dans l’aventure. « Perspicace », il a vu juste. Et c’est Mélanie aka Mélanight qui fait son entrée sous le regard étonné des participants, et ce n’est pas pour déplaire à Tony et Jonathan déjà charmés. Mais les nouvelles ne s’arrêtent pas là. Le pire est à venir, « la première des deux filles compatibles dans la love machine éliminera l’autre, cette fille-là rentrera sans l’amour et sans l’argent » leur annonce Elsa Fayer. De quoi motiver les filles à trouver vite leurs matchs ! Extrait de l’épisode 7 de 10 Couples Parfaits, diffusé le lundi 1er octobre 2018 à 19h00 sur TFX.