CHOC : ça part très loin entre Antoine et Steevy

Les garçons décident de faire partir en date Lorine et Thomas. Steevy est très agacé par la situation et le fait comprendre à tous les habitants. Lorine décide de ne pas partir en date et Chani révèle le secret de Lorine et Steevy qui est de trahir Antoine et Julie. Cela en est trop pour Antoine qui s’emporte contre Steevy. La guerre est à nouveau déclarée. Extrait de l’épisode 41 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.