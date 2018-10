Choix décisif et clash explosif dans l’épisode 17 de 10 couples parfaits

C’est encore au tour des filles de faire des choix. Et pas n’importe lequel puisqu’elles vont devoir choisir qui elles envoient en date privée pour faire avancer le jeu. Elsa Fayer les mets en garde « Vous n’avez pas avancée d’un pas ». Mais les filles semblent avoir du mal à se mettre d’accord, surtout quand Mélanie décide de s’imposer, « je veux partir avec Jérémy parce que j’ai pas envie de me faire sortir par toi » dit-elle sûre d’elle à Stella. « Non mais désolée, tu te feras sortir par une d’entre nous » défend Inès. La guerre est déclarée entre les deux anciennes amies. « Les filles ont encore gâché une assemblée » constate, énervé, Illan. Alors ne ratez-pas le prochain épisode explosif de 10 couples parfaits diffusé dès lundi à 18h20 sur TFX.