CLASH - Anissa déçue par le comportement de Jordan

Depuis le début de l'aventure Jordan et Anissa sont proches, mais le jeune homme est également proche de Manon... Anissa qui commence à s'attacher à Jordan n'apprécie pas ce double jeu et lui fait tout de suite savoir. Malheureusement la jeune femme a du mal à le voir proche d'autres filles. Alors que le jeune homme discute avec Manon, Anissa s'emporte et la discussion part très rapidement au clash ! Les deux célibataires qui se pensaient match parfait sont aujourd'hui en froid... Extrait de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 13.