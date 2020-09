CLASH - Anissa la “diva” VS Antho le “daron”

En savoir plus sur Elsa Fayer

Cela fait plusieurs jours qu’Antho se retient de dire ses 4 vérités à Anissa. Mais aujourd’hui, l’heure des réglements de compte a sonné ! Antho veut lui ouvrir les yeux et lui faire comprendre qu’ils sont dans un jeu collectif. En effet, le comportement de le jeune femme freine nos célibataires dans la découverte des matchs parfaits. De son côté, Anissa persiste et signe ! Si elle veut faire la diva, elle le restera. N’en déplaise aux autres. Mais son comportement risque bien d’avoir des incidences directes sur la stratégie et la conquête des 200 000 €. Extrait de l’émission du 9 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.