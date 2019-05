Charlène est toujours très remontée contre son amie de l’aventure : Julie. La jolie blonde décide d’aller lui parler. Seulement, Julie n’est pas du même avis et ne veut plus lui adresser la parole. Inès s’en mêle et Antoine essaie d’apaiser les choses. Ce n’est pas gagné ! Extrait de l’épisode 43 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.