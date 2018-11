CLASH - Le choix de Tom divise Mélanie et Jessica

A peine de retour du date de rêve, les foudres de la villa s’abattent sur Tom. Mélanie veut savoir les raisons qui l’ont poussé à choisir Mia. Tous savent par déduction, grâce aux 8 cérémonies précédentes, que Sergio et Mia sont match parfait, ils ne comprennent donc pas pourquoi Tom a faussé le jeu en la choisissant. Tom tente en vain de trouver des excuses, mais pour Mélanie c’est simple, « il n’a pas de cerveau ». La jeune femme n’y va pas de main morte, même Hilona et Daisie se mettent contre lui. Nicolas, parti avec Tom, essaie de le défendre mais rien n’y fait. Jessica décide alors de calmer les tensions, « arrêtez tous de crier, vous ne savez pas parler tranquillement ». Mélanie s’emporte et le ton monte crescendo entre les deux copines, jusqu’au clash… Extrait de l’épisode 39 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé le mercredi 14 novembre dès 18h20 sur TFX.