Entre Lorine et Emma rien ne va plus. Emma reproche à Lorine de parler derrière son dos ! Les autres femmes de la villa prennent la défense de Lorine. Emma ne comprend pas le retournement de situation de la part des autres candidates qui n'appréciaient pas Lorine depuis le début de l'aventure. Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.