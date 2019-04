Les premières tensions commencent dans la villa. Ariel et Hugo lancent une petite rumeur : Quelqu'un aurait dit que Laurine avait pris « le melon ». Laurine pète un câble et cherche à connaître le ou la coupable ! Jusqu’à ou cette histoire va-t-elle aller ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.