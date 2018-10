Clash entre Mélanie et Daisie dans l’épisode 26 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 26 de 10 Couples Parfaits, c’est l’heure de la cérémonie. Comme toujours, cette réunion, en plus de trouver des matchs parfaits, est le moment des règlements de compte. Daisie, plutôt discrète dans la maison, a une violente altercation verbale avec Mélanie, la grande gueule. Stella, Jérémy, Max et Anastassia sont présents et donnent des nouvelles. Aussi, une personne ne respecte pas la stratégie mise en place par tous avant la cérémonie… Ce choix va-t-il permettre de faire avancer le jeu ou au contraire, les faire stagner ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.