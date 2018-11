CLASH :« Espèce de Sorcière » : Rien ne va plus entre Tom et Mia

Mia retrouve Tom sur le balcon pour des explications sous haute-tension. Tom persiste et signe « tu es venue te coller à deux centimètres de moi ». Mia affirme toujours le contraire, « le seul moment où je me suis rapprochée c’était pour te soulever du lit ». Tom ne se gêne pas pour la traiter de menteuse, d’être de mauvaise foi et même de « sorcière ». Ils sont au moins d’accord sur un point, « on ne se calcule plus ». Voilà qui est fait ! On remercie Illan, à l’origine de ces tensions alors que les célibataires doivent être focus sur le jeu à une semaine de la cérémonie finale. Hilona est la seule qui semble être consciente que ce sont des tensions inutiles et va donc le faire savoir à Illan ! Extrait de l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 26 novembre à 18h20 sur TFX.