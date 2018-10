CLASH : « Ferme ta g***** », Mélanie et Inès se déclarent la guerre

Entre Mélanie et Inès c’est reparti pour un tour. Après leur premier clash pendant l’assemblée, Mélanie relance les hostilités, « je ne peux plus te voir » dit-elle à Inès qui parlait tranquillement avec Jessica. Mais Jessica est avant tout la copine de Mélanie et il ne faut pas toucher aux copines de la jeune femme aussi jalouse en amitié qu’en amour. La dispute dérape rapidement et c’est un « ferme ta gueule » qui est lancé par Inès, à deux doigts de se faire sauter dessus par Mélanie, hors de contrôle. Un geste violent conduit forcément à une élimination, alors les filles iront-elles aussi loin ? Extrait de l’épisode 17 de 10 Couples Parfaits saison 2, diffusé le 15 octobre à 18h20 sur TFX.