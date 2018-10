CLASH : Hilona « explose » contre Célia

Sélim vient de lâcher une bombe à Hilona. Il aurait entendu parler Ilann, son copain, avec Célia, assurant qu’à la fin du jeu, il quitterait Hilona pour Célia. Pour la jeune femme qui voit rouge, Ilann serait donc aussi en couple officieusement avec Célia. Célia a vite les oreilles qui sifflent et va chercher Hilona pour mettre les choses au clair. « Ilann je l’aime bien mais je respecte votre couple, on n’a jamais dit ça », confie la jolie brune. Le ton monte rapidement entre les deux et les célibataires se retrouvent obligés de les séparer au vu du comportement d’Hilona… On n’ose imaginer les retrouvailles avec Ilann. Extrait de l’épisode 19 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 17 octobre à 18h20 sur TFX.