CLASH - Jessica et Hilona « folles de rage » contre les garçons

Les garçons sont en pleine mission « vengeance » contre les filles. Après avoir déménagé leurs lits de leur chambre, ils décident de balancer certains matelas par la fenêtre, dans le jardin. Mais ils sembleraient qu’ils s’en soient pris aux mauvais… « On déclenche une tempête, une tornade » réalise Sélim. Et en effet, Jessica, Mia et Hilona, en pleine discussion matinale dans la cuisine, sont aux premières loges pour assister à la chute des matelas. Sans savoir qu’il s’agit des leurs Hilona balance déjà « si c’est le mien, je leur arrache la figure ». Quand elles réalisent que c’est vraiment leurs lits, elles mettent leur menace à exécution. « Je pète un plomb, je deviens folle » explique Jessica qui s’empresse de retrouver les garçons, barricadés dans leur chambre pour fuir les tornades féminines, mais ce n’est pas une porte qui va arrêter nos deux tornades… Extrait de l’épisode 7 de 10 Couples Parfaits, diffusé le lundi 1er octobre 2018 à 19h00 sur TFX.