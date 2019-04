La tension entre Julie et Lorine ne s'atténue pas, bien au contraire... Pendant la soirée, la rumeur sur Lorine qui a été balancé par Hugo et Ariel la veille, est de nouveau au coeur de la discussion. Entre Julie et Lorine le ton monte ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.