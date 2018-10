Clash, rage et blessure pour l’épisode 18 de 10 Couples Parfaits

Illan et Marilou sont le premier binôme à franchir la ligne d’arrivée. Ils ont gagné et peuvent mettre leur clé pour valider leur première place. Mia et Sélim sont derrière mais se retrouvent stoppés par Illan. Rappelons que les garçons s’étaient mis d’accord entre eux pour réserver la deuxième place à Stella et Jérémy afin de les envoyer en love machine. Sélim est vexé et mauvais perdant. Il ne comprend pas pourquoi « c’est toujours Illan qui part en date ». Malheureusement c’est le jeu ma pauvre Lucette, mais Sélim, à tort ou à raison, n’a pas dit son dernier mot et le jeu risque vite de se transformer en Fight club… Alors rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de 10 Couples Parfaits dès 18h20 sur TFX.