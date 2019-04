Après la cérémonie, l'ambiance n'est pas à la fête entre les habitants... Steevy a des propos déplacés sur le physique de Stéphane ce qui met Emma dans une colère noire. Elle ne peut pas accepter qu’on puisse s’attaquer à un physique. Lorine s’interpose et défend Steevy; une violente dispute éclate entre Sarah et Lorine ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.