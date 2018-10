CLASH - Quand tu te bats avec ton pote pour une meuf, Version Jonathan et Tony

Mélanie, la 11ème célibataire, vient tout juste de rejoindre l’aventure et elle fait déjà tourner plus d’une tête. Jonathan a eu un vrai coup de foudre pour la jeune fille et pense que c’est réciproque. Tony quant à lui veut en apprendre plus sur la fameuse Mélanight. Après un tête à tête avec Jonathan, Tony vient directement au nouvelle et ça semble plaire à la jeune femme, « on ne va pas se mentir, Tony est très mignon ». Ça tombe bien, le garçon est aussi sous le charme et tente même d’obtenir un bisou volé. « Le mélacharme opère » en rigole Mélanie avant de tomber le sourire en voyant la situation dégénérer entre ces deux prétendants… Extrait de l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mardi 2 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.