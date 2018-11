Clash, tensions et confrontations dans l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits

Mélanie et Inès, les meilleures ennemies de l’aventure, ne se supportent définitivement plus. « T’es contente de me rendre folle » s’agace Mélanie face à une Inès très moqueuse. Tom semble mettre de l’huile sur le feu, ou du moins n’essaie pas d’apaiser les tensions. Hilona tente de calmer les habitants malgré un ton plutôt survolté, « c’est débile, ça rajoute des tensions inutiles, ferme ta bouche de temps en temps ». Et cerise sur le gâteau, deux habitants sont prêts à en venir aux mains. Mais pourquoi ? A qui s’adresse Hilona ? Que s’est-il passé dans la villa pour que l’atmosphère soit si tendu ? Toutes les réponses dès demain dans l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé à 18h20 sur TFX.