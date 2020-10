Concours de virilité pour séduire Cynthia dans l’épisode 42

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : La cérémonie des faisceaux approche ! Il est important pour les célibataires de trouver les couples parfaits ! Lors de la dernière cérémonie, ils n’ont obtenu que 3 faisceaux… Ils se lancent donc dans des stratégies pour obtenir le plus de faisceaux possibles. Kellyn et Adrien, qui sont persuadés d’être match, discutent de la stratégie à établir pour ce soir. Cette discussion ne plaît pas du tout à Mélanie ! Elle compte bien lui rendre l'appareil lors de la soirée pom-pom-girl. En effet, elle danse très proche des garçons et tout ça devant Adrien ! Comment le jeune homme va-t-il réagir ? La réponse dans le prochain épisode ! Extrait de l’émission du 12 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.