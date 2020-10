Coup de théâtre de Maïssane : elle embrasse Allan !

En savoir plus sur Elsa Fayer

La révélation du couple choisi pour partir en Love Machine arrive ! Elsa annonce donc que le couple qui partira en Love Machine. Et c’est Maïssane et Vincent que les célibataires ont choisi. La jeune marseillaise est là avant tout pour le jeu. Elle met de côté ses sentiments, pour se concentrer sur la recherche des matchs parfaits. Même si elle pense que Vincent est son match à 88,7%, elle n’oublie pas Allan… En effet, elle sait que si elle part en lune de miel, elle ne le verra plus ! Sachant qu’elle ne va peut-être plus voir Allan, elle prépare un coup de théâtre ! En partant tester son match avec Vincent, elle s’arrête avec Allan et l’embrasse à la surprise générale ! Extrait de l’émission du 02 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.