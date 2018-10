COUPLE : Mia et Selim concrétisent avec un bisou

Entre Selim et Mia, l’ambiance n’était pas au beau fixe. Les deux tourtereaux s’étaient disputés suites aux révélations d’Illan. Celui-ci assurait que Mia avait mal parlé de lui avant qu’ils se mettent en couple. Ces aveux ont réellement touché Selim et il ne souhaitait plus adresser la parole à sa chérie malgré ses nombreuses tentatives de rapprochement. Mais lors de la soirée déguisée, Mia a de nouveau fait un pas en avant et cette fois-ci, Selim n’a pas résisté. Après quelques explications, la bonne humeur est de retour. Sur la piste de danse, les deux amoureux s’échangent le bisou tant attendu. « C’est symbolique, on peut dire que Selim et moi sommes en couple », confie Mia. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.