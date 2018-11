Daisie et Nicolas 💕

Nicolas, le romantique de l’aventure est en couple avec la jolie Noée qui est déjà partie en lune de miel. De son côté Daisie est célibataire. Tout au long de l’aventure, la jeune femme a toujours jeté son dévolu sur Nicolas pour faire rager sa rivale Noée. Néanmoins, elle a rapidement compris que Nicolas n’était plus un cœur à prendre. Même si tous les deux se doutaient depuis quelques semaines qu’ils pouvaient être match parfait. « Nicolas est soucieux du détail, alors que Daisie a une vision d’ensemble. Elle est fun et légère ce qui va contre-balancer le sérieux de Nicolas. Le feu et la glace font bon un ménage » confie le matchmaker.