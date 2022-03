SPOILER - Dany est oppressant, Lila prend ses distances

Depuis que Dany a choisi l'amour plutôt que l’argent, pour prouver sa sincérité à Lila, la jeune femme remet tout en question… Elle trouve qu’il va trop vite dans leur rapprochement et veut mettre des distances avec lui. Cependant, elle n’arrive pas à lui faire comprendre qu’il l'oppresse et qu'elle a horreur de ça. Dany ne comprend vraiment pas son point de vue et est complètement déboussolé. Est-ce la fin du rapprochement entre Dany et Lila ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 52.