Dany tombe complètement le piège d’Anissa

Pour prendre une longueur d'avance sur son alter ego Dany, Ahmed décide de lui cacher qu’il est en couple avec Anissa. L’objectif est d’envoyer Anissa le séduire pour lui soutirer le plus d'informations possible. En effet, Ahmed et Dany ont le même match parfait. Ahmed est persuadé que son match parfait est Anissa, si Dany développe un crush sur elle, il n’aura plus de doute. Malheureusement Dany n’y voit que du feu. Va-t-il se rendre compte de la supercherie ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 40.