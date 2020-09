Date catastrophique pour Eva et Antho alias “Ursula et Dingo”

En savoir plus sur Elsa Fayer

Eva, Antho, Bryan et Kellyn sont les vainqueurs du date challenge du jour ! Au programme pour eux : virée en paddle dans les eaux paradisiaques des Caraïbes. Si Bryan et Kellyn semblent avoir fait ça toute leur vie, la virée tourne vite au cauchemar pour Eva et Antho. Le jeune homme fait tout pour impressionner Eva, mais cette dernière est concentrée sur son équilibre pour ne pas tomber. Ce qui devait arriver arriva, Eva et Antho tombent et enchaînent les chutes. Fou rire garanti ! Extrait de l’émission du 10 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX