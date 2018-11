DATE CHALLENGE : Les anecdotes hallucinantes des filles

Le date challenge du jour n’a pas fait rire tout le monde. Les garçons devaient deviner les anecdotes des filles et les placer sur un tableau : celui qui a le plus de bonne réponse à gagner. Entre « je me suis retrouvée les fesses à l’air au festival de Cannes » ou « il m’arrive de sortir avec plusieurs mecs en même temps », les filles ont des choses à raconter. Mais il y en a une qui n’a pas fait rire son copain, en effet, une fille s’est fait tatouer les initiales de son patron pour un jeu… Mais qui est cette candidate ? Réponse dans l’extrait de 10 Couples Parfaits diffusé mardi 13 novembre à 18h20.