Date challenge, mauvais perdant et clash dans l’épisode 18 de 10 Couples Parfaits

Une nouvelle épreuve de date challenge attend les candidats. Ils ont tous qu’une seule idée en tête, gagner et partir en date de rêve avec leur binôme. Malheureusement pour certains, les choses ne se passent pas comme ils le souhaiteraient. Entre mauvais perdants, mauvais joueurs ou mauvais match les vingt et un célibataires ne savent plus où donner de la tête et les tensions entre eux ne risquent rien d’arranger. Alors rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.