DATE CHALLENGE N°2 : Massage, trahison et crise de nerfs au RDV

C’est la fin de ce deuxième challenge et c’est l’heure de savoir quels célibataires vont être choisis par les gagnants pour partir en date de rêve. A peine après avoir ré ouvert les yeux, Hilona apprend par ses copines qu’elle va rapidement « péter un câble » en apprenant ce qu’il s’est passé. Elle va devoir patienter jusqu’à la fin de l’épreuve. Cette fois ce sont les garçons qui vont devoir se faire masser et Inès, désignée pour masser Illan, s’en donne à cœur joie pour venger sa copine. Malheureusement Hilona n’est pas au bout de ses peines. Célia est la gagnante du challenge, avec Max, et pour partir en date de rêve elle décide à la surprise générale de choisir Illan… Extrait de l’épisode 9 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mercredi 3 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.