Dans le prochain épisode dans 10 couples parfaits, Lorine et Steevy se mettent officiellement ensemble. Julie et Antoine se rapprochent beaucoup. Stéphane écoute aux portes et entend ses camarades parler sur lui. Il attend le moment opportun pour régler ses comptes avec les principaux concernés ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.