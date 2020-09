Déjà la fin du couple Vincent - Safia ?

En savoir plus sur Elsa Fayer

Depuis la révélation de la love machine, Vincent et Safia sont au bord de la rupture… La situation se dégrade de jour en jour entre eux… D’autant que Vincent ne supporte plus du tout, le rapprochement entre elle et Khephren. Mais la jeune femme est persuadée qu’ils sont match parfait. Vincent décide donc de s’isoler avec Safia pour mettre les choses à plat. Même en essayant de peser ses mots, la jeune femme se sent trahie et ne comprend pas sa réaction… Déjà la fin de l’histoire pour les deux célibataires ? Extrait de l’émission du 7 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.