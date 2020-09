SPOILER - Carla quitte l'aventure, Maïssane en guerre avec Dita

En savoir plus sur Elsa Fayer

Carla vient à peine de réintégrer l’aventure et elle a déjà une grande annonce à faire. La jeune femme doit partir pour des raisons personnelles… Tout le monde dans la villa est très attristé de la situation, notamment Eva qui la considérait comme sa meilleure amie de l’aventure. Dita elle, se moque bien du sort de sa pire ennemie et ne se cache pas pour le faire savoir. Une réaction qui n’est pas du tout du goût des copines de Carla. Maïssane et Eva, très peinées de la situation, trouvent le comportement de Dita inacceptable et irrespectueux. Les deux jeunes femme n’hésitent pas à lui faire remarquer et une dispute éclate ! Extrait de l’émission du 14 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.