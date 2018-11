DERNIERE LOVE MACHINE : Sergio et Mia, match parfait ?

Sergio et Mia sont bel et bien un match parfait ! Ils le savent, ils vont devoir quitter la villa pour partir la lune de miel. Qui dit départ dit séparation. En couple avec Marilou et Sélim, Sergio et Mia vont devoir leur dire au revoir. Sergio se lance dans un premier discours plus qu’émouvant. Mia quant à elle est déjà au bord des larmes, mais avoue publiquement son amour pour Sélim, « je t’aime énormément ». Des mots qui touchent profondément le jeune homme attristé par la situation, « j’aurai aimé profiter des derniers moments avec toi ». Une séquence bouleversante extraite de l’épisode 50 de 10 Couples Parfaits diffusé le 27 novemnbre à 18h20 sur TFX.