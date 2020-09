Des clans se créent au sein de la villa dans l’épisode 22

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfait : Le retour de Dita et Carla entraîne une vague de problèmes notamment pour Bryan qui paye ses paroles d’il y a quelques jours. Les tensions augmentent dans la villa au point de créer deux groupes distincts. Mélanie dit ce qu’elle pense de la relation Allan/Orélie et Carla a encore des révélations à faire… Les frictions entre les célibataires continuent, ce qui ne va pas les aider dans la découverte des matchs parfaits. Et comme si ce n’était pas suffisant, une nouvelle personne arrive dans la villa. Va-t-elle calmer les tensions ou en créer de nouvelles ? La réponse dans le prochain épisode Extrait de l’émission du 14 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.