Des singes agressent Maïssane dans l’épisode 40

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Encore et toujours, Dita continue son jeu avec Antho pour rendre fou Bryan… Le jeune homme va-t-il comprendre un jour la supercherie ? Pendant ce temps, Khephren et Kellyn s’expliquent sur l'ambiguïté de leur relation. En effet, la jeune femme n’arrive pas à admettre qu’elle est de plus en plus proche de lui… Le date challenge arrive ! Et la récompense est de taille : les célibataires pourront visiter un zoo. Cette visite va tourner au vinaigre ! Les animaux vont prendre un malin plaisir à s’amuser avec les célibataires. Comment vont-ils réagir ? La réponse dans l’épisode de demain ! Extrait de l’émission du 08 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.