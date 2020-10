Deux célibataires pris en “flagrant délit” dans l’épisode 55

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Depuis que Marie-France a intégré la villa, Seby Daddy joue le genre idéal. En effet, il avait déjà rencontré la maman d’Eva quand ils étaient ensemble. Ce petit jeu ne plaît pas du tout à Léa Mary, qui une fois de plus ne comprend pas le comportement de Seby Daddy. S’il y a un autre couple qui ne se porte pas bien, c’est bien Allan et Maïssane… Le jeune marseillais se rapproche dangereusement d’Orélie et lui fait même des avances ! Comment Maïssane va-t-elle réagir ? La réponse dans l’épisode de demain ! Extrait de l’émission du 29 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.