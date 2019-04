Entre Julie et Antoine plus rien ne va... Les amoureux n'arrivent plus à se comprendre. C'est l'heure de la deuxième cérémonie : les habitants vont faire des choix très étranges... Quel score vont-ils obtenir ? On vous laisse découvrir Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.