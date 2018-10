Dîner romantique, fleurs… Illan sort le grand jeu : « Noée je veux l'avoir, je l’aurai ! »

Illan sait jouer de ses charmes. Le jeune homme, dragueur professionnel s’est lancé un nouveau challenge. Après Célia et Hilona, il souhaite séduire Noée. Pour cela, il lui a concocté un dîner aux chandelles. Noée semble conquise. « C’est un bon début », lâche-t-elle, et confie qu’elle aimerait apprendre à le connaître, tout en restant sur ses gardes. Noée va-t-elle tomber dans les bras d’Illan ? En tout cas, lui en est certain. « Je ne m’inquiète pas, vous verrez, j’arriverais à mes fins… C’est-à-dire que Noée, je la veux et je l’aurai », dit-il. Pour couronner le tout, Illan termine le repas avec un joli bouquet de fleurs… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.